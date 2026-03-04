Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Mean Chey
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Piso independiente

Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Mean Chey, Camboya

Piso independiente Borrar
Eliminar
40 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Este apartamento estudio totalmente amueblado ofrece 49 m2 de cómodo espacio habitable a $45…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este cómodo apartamento de 2 dormitorios está disponible para alquilar en $700 por mes, con …
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este bonito apartamento amueblado ofrece 110m2 de espacio habitable con dos dormitorios y un…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 48
Experimente la ciudad moderna que vive en Urban Village , donde este apartamento de 3 dormit…
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Piso 42
Una comunidad residencial moderna de uso mixto en Phnom Penh que combina la vida contemporán…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 13
[Plaza Versalles] Condo Studio Room 💵 Precio del alquiler: 450$/mes 📆 Disponible: Ahora Dire…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Este apartamento está situado en Boeng Tumpun y está disponible para $750 por mes. Cuenta co…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 51
Experimente la ciudad moderna que vive en Urban Village , donde este apartamento de 1 dormit…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 35
Este apartamento de 3 dormitorios, 2 baños está situado en la planta 35, ofreciendo vistas a…
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Esta moderna residencia en Urban Village Phase 1 ofrece cómodas ciudades que viven con tarif…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Este amplio apartamento de 3 dormitorios ofrece una superficie total de 215m2 con cuatro bañ…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Esta bien diseñada unidad de 151m2 cuenta con 3 dormitorios y 2 baños, que ofrecen un amplio…
$1,350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado ofrece 54m2 de cómodo espacio habitabl…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Descubra cómoda ciudad viviendo en este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado sit…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 22
Muy recomendable: una de las mejores unidades de 2 dormitorios en la plaza Versalles con gra…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 14
Unidad de esquina con espacio extra, luz extra y comodidad extra - muy recomendable en la pl…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 41
Este nuevo condominio está disponible para alquilar a 1500 dólares al mes y viene totalmente…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este moderno apartamento de 1 dormitorio ofrece 107m2 de espacio habitable totalmente amuebl…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 27
Condo 2BR 💵 Precio del alquiler: 850$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Hun Sen BLVD (60M) …
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 27
Unidad de esquina con espacio extra, luz extra y comodidad extra - muy recomendable en la pl…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Este apartamento totalmente amueblado de 3 dormitorios es de 190 m2 y está disponible por $1…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 25
Condo 2BR 💵 Precio del alquiler: 750$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Hun Sen BLVD (60M) …
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 7
Este moderno condominio de 1 dormitorio ofrece una ubicación privilegiada cerca de Chipmong …
$390
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Descubre tu perfecto oasis urbano! Este encantador apartamento de 1 dormitorio en alquiler e…
$360
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 25
Muy recomendable: una de las mejores unidades de 2 dormitorios en la plaza Versalles con gra…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Este apartamento estudio bien diseñado ofrece un espacio habitable cómodo y conveniente con …
$480
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio, 2 baños es de 75 m2 y está disponible…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de 1 dormitorio está disponible para alquilar en $500 por mes, …
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Stueng Mean Chey 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 22
Condo Anata st271 para alquilar 💥Precio: $330/mes (Nueva Sala) ▪️Piso : 12A ▪️Tamaño: 33m2 N…
$330
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios está situado en Boeng Tumpun y está d…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir