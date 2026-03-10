Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Chbar Ampov, Camboya

18 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 10
¡Tu perfecto retiro urbano espera! Este encantador apartamento de 1 dormitorio en Chbar Ampo…
$250
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 18
Descubre tu escapada urbana perfecta! Este acogedor apartamento de 1 dormitorio, 1 baño, se …
$300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 14
Este condominio totalmente amueblado en alquiler se encuentra en el piso 14 y viene con todo…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 27
Este condominio totalmente amueblado de 2 dormitorios, 1 baño en la 27a planta de Vue Aston …
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 34
Panthouse situado en Koh Norea ofrece una moderna zona ribereña que vive en una de las zonas…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 7
Descubre tu alquiler ideal en vibrante Chbar Ampov, Nirouth, Phnom Penh! Este encantador apa…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Abrace vibrante ciudad viviendo en este encantador apartamento de 2 dormitorios, disponible …
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 18
¡Tu oasis urbano perfecto espera! Descubre este encantador apartamento de 1 dormitorio, 1 ba…
$280
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Descubre este encantador condominio de 2 camas, 2 baños en alquiler en la vibrante zona del …
$680
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 8
Este condominio totalmente amueblado en alquiler se encuentra en la octava planta y viene co…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 24
Este moderno apartamento de esquina en la planta 24 ofrece una impresionante vista al río y …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento estudio de 44 metros cuadrados está disponible para alquilar por $400 al me…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 12
Este condominio de 2 dormitorios totalmente amueblado en Vue Aston ofrece una experiencia de…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 17
Descubra la encantadora vida en este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño disponi…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Descubre tu refugio urbano perfecto! Este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en alquil…
$270
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Este apartamento de 1 dormitorio, de 1 dormitorio, ofrece 60m2 de espacio habitable de diseñ…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de dos dormitorios con dos baños ofrece una cómoda zona de estar de …
$650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de una habitación ofrece un generoso 80 m2 de cómodo espacio habitable y es…
$500
por mes
Dejar una solicitud
