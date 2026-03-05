Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Piso independiente

Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Daun Penh, Camboya

Piso independiente Borrar
Eliminar
51 propiedad total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra cómoda ciudad viviendo en este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado, id…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Este nuevo estudio ejecutivo, situado en la primera zona de Phnom Penh CBD, ofrece espacios …
$1,296
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2
Experimente elevada orilla del río viviendo en este amplio apartamento de 100m2 idealmente s…
$1,040
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta residencia privada se encuentra en una zona tranquila de Daun Penh, a poca distancia de…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
Situado en la histórica zona de Wat Phnom, distrito de Daun Penh. Amplia disposición de dos …
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra la ciudad refinada que vive en este apartamento de 91m2 de tamaño generoso situado …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este generoso apartamento de 2 dormitorios ofrece 106,32 m2 de espacio habitable cómodo y mo…
$1,650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este acogedor apartamento ofrece un confortable espacio habitable de 55 m2, perfecto para so…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descubra la ciudad de lujo que vive en esta amplia 190 m2, apartamento de 3 dormitorios situ…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de una habitación está disponible para alquilar en $700 por mes…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubre vivir cómodamente en este apartamento de 1 dormitorio situado en el centro de Khan …
$480
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 24
“🏙️ Ciudad Ver Condo – Primera ubicación de Boeung Kark! Amplia habitación de 2 dormitorios,…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Esta espaciosa y bien equipada unidad ejecutiva de 1 dormitorio ( 66-70m2) está disponible p…
$1,767
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Esta unidad ofrece un espacio de vida cómodo y elegante, perfecto para familias o profesiona…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 6
En Daun Penh, uno de los barrios más históricos y vibrantes de Phnom Penh, se encuentra un e…
$330
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Esta espaciosa y bien equipada unidad de lujo de 1 dormitorio ( 50-55m2) está disponible par…
$1,532
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este apartamento moderno y espacioso ofrece cómoda ciudad que vive en el corazón de Daun Pen…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece 120 m2 de cómodo espacio habitable …
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 5
Experimente el encanto de la vida urbana con este hermoso apartamento de 65m2 en la 5a plant…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Esta unidad de 2 dormitorios Premier ( 120-127 m2) está disponible para alquilar en la vibra…
$2,992
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento estudio con bañera ofrece 50m2 de cómodo espacio habitable y está disponibl…
$1,178
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 5 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 5 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Piso 12
Experimente la vida elevada en esta excepcional unidad ático, donde la comodidad realmente s…
$8,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 8
Experiencia elevada vivienda urbana en este extenso apartamento de 167m2 situado en la octav…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5
Descubra este amplio apartamento de 57m2 de 1 dormitorio, 1 baño perfectamente situado en el…
$690
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento está disponible para alquilar a $750 por mes. La unidad se encuentra en la …
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 10
Este apartamento de 2 dormitorios, situado en la 10a planta, cuenta con un amplio diseño sup…
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Nos complace presentar un distinguido apartamento de 2 dormitorios (Tipo A) situado en el co…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 9
Este exclusivo ático de tres dormitorios ofrece una experiencia excepcional con un tamaño to…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descubre este apartamento de 65m2 totalmente amueblado en el corazón de Phnom Penh. Cuenta c…
$700
por mes
Dejar una solicitud
