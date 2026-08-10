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Casas con Terraza en Venta en Camboya

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Phnom Penh
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Khan Dangkao
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Khan Sen Sok
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Casa 7 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 7 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Villa de dos pisos para la familia. Situado en el centro de la capital del Reino de Camboya.…
$180,000
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Villa 15 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 15 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villa separada en el centro de la capital del Reino de Camboya.Listo para vivir. Una casa fa…
$220,000
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Casa 5 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 2
Acogedora villa privada en el centro de la capital del Reino de Camboya Phnom Penh.Distrito …
$220,000
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