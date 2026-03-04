Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Prampi Makara
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Khan Prampi Makara, Camboya

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 72 m²
Piso 3
Esta casa bien mantenida está situada en el muy codiciado Sangkat 7 Makara, con 4 amplios do…
$344,000
Dejar una solicitud
Casa 13 habitaciones en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Casa 13 habitaciones
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Habitaciones 13
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 15
Área 267 m²
Piso 3
Esta propiedad ofrece un excelente potencial de renta. La propiedad se encuentra en un tamañ…
$1,60M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir