Casas en Venta en Phnom Penh, Camboya

Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Khan Boeng Keng Kang
26
Khan Chbar Ampov
21
203 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 231 m²
Piso 2
Esta villa de 5 dormitorios premium en venta en Borey ML, Khan Dangkor , ofrece una oportuni…
$220,000
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 184 m²
Piso 3
Amplia Villa Twin en Prime Borey Chip Mong 60m - Familia lista! Bienvenido a su nueva casa e…
$530,000
Casa 2 habitaciones en Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Este apartamento reformado de 85m2 está situado en la tercera planta en el corazón del CBD d…
$80,000
AuraAura
Casa 5 habitaciones en Sangkat Olympic, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Olympic, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 90 m²
Piso 2
Invertir en su futuro: Prime Shophouse en la calle 163 Aquí hay un listado corto y atractivo…
$560,000
Casa 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 70 m²
Piso 3
Situado en la comunidad de Borey Arata muy deseable en Sen Sok, esta moderna casa de enlace …
$145,000
Casa en Sangkat Olympic, Camboya
Casa
Sangkat Olympic, Camboya
Nº de cuartos de baño 6
Área 392 m²
Piso 2
Excelente tienda en venta en Street 163 Esta es una oportunidad fenomenal para tener un enor…
$1,80M
Casa 5 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 489 m²
Piso 2
Ubicado en una ubicación tranquila en Khan Daun Penh, esta encantadora casa de madera unifam…
$2,80M
Casa 6 habitaciones en Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 94 m²
Piso 3
Descubra una casa familiar bien diseñada que ofrece 200 m2 de espacio habitable en una parce…
$120,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 147 m²
Piso 3
Una villa gemela moderna está ahora disponible para la venta en Borey Chankiri, que ofrece u…
$380,000
Villa 7 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Villa 7 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 442 m²
Piso 4
Esta prestigiosa villa de lujo de 4 pisos, situada en el distrito de alto crecimiento de Kha…
$1,50M
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 319 m²
Piso 3
Tienda de lujo en venta en Chip Mong 271 Esta impresionante tienda ofrece una oportunidad de…
$1,20M
Villa en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Villa
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Área 835 m²
Piso 2
"The Flow" es una lujosa villa moderna de dos pisos diseñada para la comodidad y la eleganci…
$1,50M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 102 m²
Piso 3
Este moderno y espacioso Link House se encuentra en una zona privilegiada, ofreciendo comodi…
$155,000
Casa en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Área 145 m²
Piso 3
Esta excepcional propiedad de esquina en la prestigiosa Borey La Sen Sok ofrece una rara adq…
$420,000
Casa 6 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 1, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 1, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Esta casa en venta en Toul Sangke es perfecta para uso residencial y comercial. La ubicación…
$630,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 135 m²
Piso 3
Situado dentro de la comunidad residencial bien planificada de Borey Chankiri, esta villa de…
$230,000
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 15
Área 570 m²
Piso 2
Ubicado en el prestigioso distrito de Boeung Keng Kang 1, esta extensa villa abarca 570m2 de…
$4,56M
Casa 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1
Excelente oportunidad de inversión: Shophouse en Street 271 Aquí hay un listado de propiedad…
$400,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Prek Pnov, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Prek Pnov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 2
Enlace Villa B de Samraong Village es la opción perfecta para una familia nuclear que busca …
$79,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
📣📣វីឡាភ្លោះខ្នាតធំ ត្រូវការលក់បន្ទាន់ 📍ទីតាំង: ក្នុងបុរីពិភពថ្មី 💲តម្លៃលក់: 280,000$ (ប្លង់រ…
$280,000
Casa 3 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Casa 3 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 106 m²
Piso 2
¡No querrás perderte esta casa de 3 dormitorios en el corazón de Chbar Ampov! Este amplio re…
$147,000
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 3
Posee un activo de alto rendimiento en el distrito más buscado de Camboya. Este establecimie…
$550,000
Villa 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 108 m²
📣📣 ផ្ទះវិឡាទោលសម្រាប់លក់ (Queen A Villa) 📍ទីតាំង: ជុីបម៉ុង ជុីបម៉ុង (Park Land 6A) 💲តម្លៃថ្ម…
$520,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 95 m²
Piso 2
Situado en un barrio tranquilo y en desarrollo de Sangkat Kilomet 6, esta casa bien diseñada…
$209,000
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 184 m²
Piso 3
Villa doble en venta en Borey Chip Mong 60m - Vida de lujo espera! Descubra su casa de ensue…
$500,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 143 m²
Piso 3
Prime Shophouse en venta en Chip Mong 271 ¡Una oportunidad de inversión excepcional espera! …
$580,000
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 2
Esta tienda de 2 pisos de alta potencia, con un precio de $580.000, está estratégicamente si…
$550,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 4
Una hermosa casa reformada ahora está disponible para la venta en el corazón de la zona del …
$480,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 68 m²
Piso 4
Aproveche una rara oportunidad de inversión en el corazón de la capital de Camboya con este …
$270,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Piso 2
ដីនិងផ្ទះសម្រាប់លក់ នៅក្រោយពេទ្រកាល់ម៉ែត ល្អសម្រាប់រស់នៅ
$95,000
