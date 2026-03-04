Casas en Venta en Khan Chroy Changvar, Camboya

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villa 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 108 m²
📣📣 ផ្ទះវិឡាទោលសម្រាប់លក់ (Queen A Villa) 📍ទីតាំង: ជុីបម៉ុង ជុីបម៉ុង (Park Land 6A) 💲តម្លៃថ្ម…
$520,000
Casa 2 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 2 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Piso 2
Esta nueva casa vinculada en Borey La Flora 6A nunca se ha vivido en , ofreciendo una condic…
$77,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 334 m²
Piso 2
Esta espaciosa casa de 2 pisos se encuentra en el rápido crecimiento de Sangkat Chroy Changv…
$1,50M
Casa 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 160 m²
Piso 3
Su casa de ensueño espera en el corazón de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, Phnom Penh! Esta …
$300,000
Casa 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 160 m²
Piso 3
Descubra esta encantadora villa gemela en la zona Preaek Ta Sek de Chraoy Chongvar, perfecta…
$230,000
Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso 3
Posee una espaciosa villa doble de 4 dormitorios, 5 baños en el conveniente barrio Chraoy Ch…
$235,000
Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Abraza el encanto de esta casa de 4 dormitorios, 5 baños situado en el corazón de Chraoy Cho…
$220,000
Villa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 198 m²
📣📣 ផ្ទះវិឡាភ្លោះលក់បន្ទាន់ 📍បុរី: បុរី The Flora 6A 💲តម្លៃថ្មី: 158,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 6m …
$158,000
Casa 8 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 8 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 200 m²
Piso 5
Actualmente hay una oportunidad de propiedad a lo largo del National 6 en Sangkat Preak Leap…
$860,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Liep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Liep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 80 m²
Piso 3
¿Listo para vivir tu mejor vida en Phnom Penh? Esta increíble casa de enlace de 4 dormitorio…
$130,000
Casa 3 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 88 m²
Piso 2
Encantadora casa de enlace en el corazón de Chraoy Jongva, Phnom Penh, que ofrece una fantás…
$115,000
Casa 3 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 2
Descubra esta asequible casa de 3 dormitorios, 3 baños de enlace en Chraoy Chongvar, Preaek …
$160,000
Villa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Piso 3
Disfrute en el sereno estilo de vida villa en el corazón de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, …
$195,000
Casa 3 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 2
Descubra la vida moderna en esta encantadora casa de 3 dormitorios, enlazado de 3 baños encl…
$135,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
Piso 2
Descubre una oportunidad excepcional de inversión y estilo de vida a lo largo de la pintores…
$1,40M
Villa 9 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 9 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 451 m²
Piso 3
Esta villa de 3 plantas se encuentra en un tamaño de la tierra de 15.3m x 29.5m (451.35m2) c…
$400,000
Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Piso 3
Descubra una excepcional oportunidad de villa gemela en el codiciado distrito de Chraoy Chon…
$520,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 571 m²
Piso 3
Esta espaciosa villa de tres plantas ahora está disponible para la venta en el tranquilo y r…
$1,04M
