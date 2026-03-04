Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

26 propiedades total found
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Área 150 m²
Piso 6
Esta enorme tienda de seis pisos está estratégicamente ubicada en la comuna de BKK3 muy codi…
$750,000
$750,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso 2
Excelente Shophouse en Mao Sae Tung Boulevard Esta es una oportunidad excepcional para posee…
$600,000
$600,000
Casa 6 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 100 m²
📣📣 ផ្ទះអាជីវកម្ម ត្រូវការលក់បន្ទាន់ 📍ទីតាំង: ទួលស្វាយព្រៃ 💲តម្លៃ: 420,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$420,000
$420,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 2
Premier Shophouse en Mao Sae Tung Boulevard Esta es una oportunidad excepcional para poseer …
$850,000
$850,000
Casa 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 2
Invierte en una tienda de Double-Wide en Street 163 Aquí hay un listado corto y atractivo pa…
$1,40M
$1,40M
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 6
Área 157 m²
Piso 3
Esta espaciosa propiedad está perfectamente situada cerca del Museo de Genocidio de Toul Sle…
$550,000
$550,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Piso 2
Esta hermosa casa está idealmente situado a sólo 3 minutos del mercado olímpico en el corazó…
$950,000
$950,000
Casa 5 habitaciones en Sangkat Olympic, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Olympic, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 90 m²
Piso 2
Invertir en su futuro: Prime Shophouse en la calle 163 Aquí hay un listado corto y atractivo…
$560,000
$560,000
Casa en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Casa
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Área 156 m²
Piso 2
Estratégicamente situado en el corazón de Khan Boeung Keng Kang (BKK) —el distrito más prest…
$370,000
$370,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 126 m²
Piso 3
Tiendas en venta en Mao Sae Tung Blvd Esta es una primera oportunidad para tener un taller e…
$795,000
$795,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
Piso 3
Esta casa bien ubicada en Sangkat Tuol Svay Prey 2 ofrece una fantástica oportunidad para vi…
$700,000
$700,000
Casa 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 405 m²
Piso 2
Rare Opportunity: Prime House on Street 95 Massive 340 m2 Casa en venta! Wide Frontage House…
$1,90M
$1,90M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 139 m²
Piso 3
Situado justo al lado de la carretera nacional 1, esta propiedad se encuentra en una zona de…
$600,000
$600,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 72 m²
Piso 2
Esta casa bien posicionada en Sangkat Tumnob Tik ofrece una ubicación privilegiada a solo 5 …
$228,000
$228,000
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 15
Área 570 m²
Piso 2
Ubicado en el prestigioso distrito de Boeung Keng Kang 1, esta extensa villa abarca 570m2 de…
$4,56M
$4,56M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Piso 3
Situado en el corazón de la principal zona de expatriados y negocios de Phnom Penh, este alm…
$800,000
$800,000
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Área 510 m²
Piso 3
Excepcional House on Mao Sae Tung Boulevard Esta es una oportunidad única para poseer una pr…
$4,80M
$4,80M
Casa en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Área 176 m²
Piso 2
Este amplio establecimiento de dos plantas está situado estratégicamente en Khan Boeng Keng …
$650,000
$650,000
Casa en Sangkat Olympic, Camboya
Casa
Sangkat Olympic, Camboya
Nº de cuartos de baño 6
Área 392 m²
Piso 2
Excelente tienda en venta en Street 163 Esta es una oportunidad fenomenal para tener un enor…
$1,80M
$1,80M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 100 m²
Piso 2
Esta casa de 3 plantas ahora está disponible para la venta en la zona conveniente de Tuol Sv…
$390,000
$390,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 134 m²
Piso 4
Esta prestigiosa casa de 4 dormitorios, de 5 baños está situada en el corazón de Boeung Keng…
$1,45M
$1,45M
Casa 3 habitaciones en Sangkat Olympic, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Olympic, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 84 m²
Piso 2
Prime Shophouse en Street 163 - ¡Una oportunidad de inversión! Aquí hay un listado de propie…
$500,000
$500,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 97 m²
Piso 2
Premier Shophouse en Mao Sae Tung Boulevard Esta es una oportunidad excepcional para poseer …
$850,000
$850,000
Villa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 648 m²
Esta parcela está estratégicamente situada en el corazón del distrito más prestigioso y de a…
$5,51M
$5,51M
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 3
Posee un activo de alto rendimiento en el distrito más buscado de Camboya. Este establecimie…
$550,000
$550,000
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Área 105 m²
Piso 2
Esta rara tienda de la calle 310 está situada en el corazón de Boeung Keng Kang 1 (BKK1), am…
$680,000
$680,000
