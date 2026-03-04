Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Khan Mean Chey, Camboya

16 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
Piso 2
Excelente oportunidad de inversión: Shophouse en Street 271 Aquí hay un listado de propiedad…
$850,000
Casa 8 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 90 m²
Piso 2
Invertir en un primer taller en la calle 271 Aquí hay un listado de propiedades corto y atra…
$500,000
Casa 6 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 184 m²
Piso 3
Modern Shophouse en venta en Prime Location Esta es una excelente oportunidad para tener una…
$620,000
OneOne
Casa 7 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 120 m²
Piso 2
Excelente tienda en venta en calle 271 Esta es una oportunidad fantástica para tener un ampl…
$500,000
Casa 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1
Excelente oportunidad de inversión: Shophouse en Street 271 Aquí hay un listado de propiedad…
$400,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1
Invertir en su futuro: Shophouse en la calle 371 ¡Una primera oportunidad de inversión esper…
$400,000
Casa 5 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Piso 2
Oportunidad de inversión: Shophouse en Street 371 Aquí hay un listado de propiedades corto y…
$280,000
Casa 17 habitaciones en Sangkat Stueng Mean Chey 2, Camboya
Casa 17 habitaciones
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Camboya
Habitaciones 17
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 280 m²
Piso 4
អគារសម្រាប់លក់បន្ទាន់ខ្លាំង‼️‼️ $500.000 = $ 350.000 Land Tamaño: 14m x 20m Edificio Tamaño …
$350,000
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 319 m²
Piso 3
Tienda de lujo en venta en Chip Mong 271 Esta impresionante tienda ofrece una oportunidad de…
$1,20M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 143 m²
Piso 3
Prime Shophouse en venta en Chip Mong 271 ¡Una oportunidad de inversión excepcional espera! …
$580,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 125 m²
Piso 1
Invertir en un primer taller en la calle 371 ¡Una oportunidad de inversión excepcional esper…
$390,000
Casa 5 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 152 m²
Piso 2
Excelente tienda en venta en Street 371. ¡Una fantástica oportunidad de inversión espera! Es…
$600,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 95 m²
Piso 3
Este establecimiento se encuentra en el conocido Borey Peng Huoth The Star Diamond, una de l…
$270,000
Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 90 m²
Una casa plana bien mantenida está ahora disponible para la venta en Borey Piphup Raksmey, S…
$179,900
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 9
Área 180 m²
Piso 2
Prime Shophouse en venta en Street 371 ¡Una fantástica oportunidad de inversión espera! Este…
$580,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 575 m²
Piso 2
Villa reina exquisita en venta en Chip Mong Land Mark 271 Descubra esta impresionante Villa …
$2,00M
