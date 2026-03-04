Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Khan Chbar Ampov, Camboya

Villa 5 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 5 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 784 m²
Piso 3
Situado dentro del Borey Peng Huoth establecido y bien gestionado, esta impresionante villa …
$2,20M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso 2
‼️‼️ Venta especial precio forzado $250,000 ‼️‼️ Venta : Villa Gemela Moderna en Veal Svol, …
$250,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Esta es una buena oportunidad para poseer una hermosa casa enlazada que ofrece una experienc…
$210,000
Casa 5 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 65 m²
Piso 5
Esta impresionante villa enlazada de 5 dormitorios, 6 baños está situada en el prestigioso B…
$310,000
Casa 3 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Casa 3 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 106 m²
Piso 2
¡No querrás perderte esta casa de 3 dormitorios en el corazón de Chbar Ampov! Este amplio re…
$147,000
Villa 7 habitaciones en Sangkat Prek Aeng, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Prek Aeng, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 404 m²
Piso 2
Esta lujosa villa privada, situada en el tranquilo distrito de Prek Eng, ofrece la mezcla pe…
$2,80M
Casa 4 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 78 m²
Piso 3
No te pierdas esta increíble oportunidad de poseer una hermosa casa en una de las comunidade…
$165,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Piso 3
¿Está buscando un hogar único con una mezcla de vida moderna y un entorno natural? Esta herm…
$265,000
Casa 4 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 71 m²
Piso 3
Esta casa bien diseñada de tres plantas se encuentra en Borey Peng Huoth The Star Platinum E…
$135,000
Villa 5 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 250 m²
Piso 3
Esta elegante villa se encuentra dentro de Borey Hi-Tech Luxury, una comunidad residencial b…
$400,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Piso 3
Esta es una buena oportunidad para poseer una hermosa casa que ofrece una experiencia de vid…
$245,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Esta es una buena oportunidad para poseer una hermosa casa enlazada que ofrece una experienc…
$210,000
Villa 4 habitaciones en Sangkat Prek Pra, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Prek Pra, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 2
Esta hermosa villa de estilo colonial se encuentra en Khan Chbar Ampov, a solo 4 km del puen…
$350,000
Villa en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Villa
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Área 835 m²
Piso 2
"The Flow" es una lujosa villa moderna de dos pisos diseñada para la comodidad y la eleganci…
$1,50M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 94 m²
Piso 2
Esta propiedad totalmente amueblada está situada en una zona residencial tranquila, que ofre…
$230,000
Casa 3 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Casa 3 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Piso 3
Esta casa de enlace bien diseñada se encuentra en Borey Peng Huoth The Star Platinum Mercure…
$115,000
Villa en Sangkat Prek Aeng, Camboya
Villa
Sangkat Prek Aeng, Camboya
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 404 m²
Villa de lujo de 7 dormitorios con piscina elevada – Chbar Ampov, Phnom Penh¿Has soñado con …
$2,90M
Cerrar
Villa en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Villa
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 645 m²
Entra en el telón de fondo del lujo moderno en esta amplia villa con integración hogareña in…
$1,50M
Cerrar
Villa en Khan Chbar Ampov, Camboya
Villa
Khan Chbar Ampov, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Amplia Villa moderna en venta en Kbal Kaoh, Chbar Ampov – Phnom PenhEsta villa expansiva es …
$850,000
Cerrar
Villa en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios en venta en Borey Peng Huoth – Chbar Ampov, Phnom PenhUn esc…
$4,50M
Cerrar
Villa en Khan Chbar Ampov, Camboya
Villa
Khan Chbar Ampov, Camboya
Dormitorios 7
Área 1 m²
Residencias Norea Cove – Villa de lujo para vivir multi-generacionalEsta villa de lujo fue d…
$6,30M
Cerrar
