Casas en Venta en Kandal, Camboya

Casa 8 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 8 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 197 m²
Piso 2
Encantadora casa de enlace en venta en calle 115 Esta es una oportunidad excepcional para po…
$400,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Ubicado en la prestigiosa comunidad ML Tiara, esta villa contemporánea ofrece una mezcla per…
$450,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 97 m²
Piso 2
Casa de enlace moderno en venta en calle 115 Esta es una excelente oportunidad para tener un…
$330,000
Dejar una solicitud
OneOne
Villa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 468 m²
📣📣 ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់ /Villa For Sale 📍ទីតាំង /Location: -60-60ម ជិតព្រលានថ្មី /Prekho – nea…
$260,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kien Svay District, Camboya
Casa 3 habitaciones
Kien Svay District, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 1 095 m²
Piso 2
ផ្ទះលំហែរ និង បរិយាកាស ខាងក្រោយជាប់ទន្លេបាសាក់ មុខជាប់ផ្លូវបេតុងភូមិ ទំហំដី : 15m x 73m ទំហំ…
$500,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Preaek Anhchan, Camboya
Casa 4 habitaciones
Preaek Anhchan, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Esta impresionante casa conectada esquina ofrece la mezcla perfecta de privacidad y espacio …
$96,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 2 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
Piso 2
ទីតាំងផ្ទះល្អ ជិតសាលារៀន ជិតផ្សារទំនើប និងមានមនុស្សនៅជំវិញច្រើន អាចបើករបររកស៊ីបាន។ ផ្ទះរឹងមា…
$59,900
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 375 m²
Piso 3
Situado en una comunidad residencial bien establecida y segura en Ta Khmau, esta villa de 3 …
$880,000
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 504 m²
Piso 3
Descubra esta excepcional villa de 3 plantas en alquiler dentro de la exclusiva comunidad ce…
$7,000
Dejar una solicitud
Villa en Koki commune, Camboya
Villa
Koki commune, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 025 m²
Posee su propio paraíso privado con esta propiedad de 2025 m2 que contiene una casa de vacac…
$1,35M
Dejar una solicitud
