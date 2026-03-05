Casas en Venta en Khan Sen Sok, Camboya

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa 4 habitaciones en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 102 m²
Piso 3
Este moderno y espacioso Link House se encuentra en una zona privilegiada, ofreciendo comodi…
$155,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 957 m²
Piso 2
Aproveche la oportunidad para poseer esta villa residencial en un amplio terreno de 957 m2 (…
$898,000
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Villa 7 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 442 m²
Piso 4
Esta prestigiosa villa de lujo de 4 pisos, situada en el distrito de alto crecimiento de Kha…
$1,50M
Dejar una solicitud
AuraAura
Casa 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 70 m²
Piso 3
Situado en la comunidad de Borey Arata muy deseable en Sen Sok, esta moderna casa de enlace …
$145,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 64 m²
📣📣 ផ្ទះល្វែងE0,E1 📍ទីតាំង : 💲តម្លៃថ្មី: $105,000 (ចរចា) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4m x 16m ▶️ទំហំដី: 4m x …
$105,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 84 m²
📣📣 ផ្ទះសម្រាប់លក់ 📍AEON2 💲តម្លៃថ្មី: 180,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4.2m x 16m ▶️ទំហំដី: 4.2m x 20…
$180,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 959 m²
¡Viva grande en esta impresionante villa de Saensokh! En venta a 950.000 dólares, esta lujos…
$950,000
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Área 145 m²
Piso 3
Esta excepcional propiedad de esquina en la prestigiosa Borey La Sen Sok ofrece una rara adq…
$420,000
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Piso 3
📣📣 ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ក្បែរវត្តសំរោងអណ្តែត,ឈូកមាស 💲តម្លៃថ្មី: 490,000$ ()) ▶️ទំហំផ្…
$490,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 88 m²
Piso 2
$108,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
📣📣វីឡាភ្លោះខ្នាតធំ ត្រូវការលក់បន្ទាន់ 📍ទីតាំង: ក្នុងបុរីពិភពថ្មី 💲តម្លៃលក់: 280,000$ (ប្លង់រ…
$280,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a casa de esta encantadora casa de 4 dormitorios, 2 baños en Saensokh popular, Ph…
$270,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 88 m²
Piso 2
📣📣 ផ្ទះល្វែងE0,E1 📍ទីតាំង: បុរីវ៉ារីណា 💲125.000 dólares (ចរចា) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4m x 16m ▶️ទំហំដី…
$125,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 957 m²
Piso 2
Descubre tu sueño Villa de 4 camas, 6 baños en Saensokh vibrante, Phnom Penh Thmei! Esta imp…
$950,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Sangkat Khmuonh, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Khmuonh, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
¡Bienvenido a tu opulento retiro! Esta exquisita villa de 6 dormitorios, 8 baños en Saensokh…
$2,55M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sangkat Khmuonh, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Khmuonh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
📣📣 ផ្ទះវិឡាទោលសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ជុីបម៉ុង ជុីបម៉ុង (Chip Mong Grand) 💲តម្លៃថ្មី: 420,000$ (…
$420,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Sangkat Khmuonh, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Khmuonh, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Bienvenida a esta magnífica villa de 6 dormitorios, 8 baños en deseable Chip Mong Grand Phno…
$2,55M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 2
Precio por $250,000, descubre esta elegante casa de 4 dormitorios, 5 baños en deseable Saens…
$250,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
📣📣ផ្ទះល្វែងE0 ត្រូវការលក់បន្ទាន់ 📍ទីតាំង: ឈឿន ឈឿន, ក្បែរឈូកមាស 💲តម្លៃត្រឹមតែ: 83,000$ ▶️ទំហំ…
$83,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 433 m²
Descubra una experiencia de vida extraordinaria en esta villa moderna de diseño moderno, nue…
$450,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Sangkat Khmuonh, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Khmuonh, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Experiencia opulento viviendo en Saensokh, Phnom Penh! Esta magnífica villa de 6 dormitorios…
$2,55M
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 7
Este nuevo apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado en Urban Loft Sen Sok está situa…
$75,000
Dejar una solicitud
Villa en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Villa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso 2
Abrace elegante viviendo en esta encantadora villa de Saensokh, ahora en venta en Phnom Penh…
$1,06M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 84 m²
Piso 3
Esta casa de 3 pisos ofrece una mezcla perfecta de confort y calidad viviendo cerca de la zo…
$85,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 90 m²
📣📣E0E1 📍 💲 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ☎️== sync, corrected by elderman == @elder_man
$158,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 76 m²
Piso 2
📣📣ផ្ទះល្វែងE0, E1 📍ទីតាំង: ក្បែរធនាគារជាតិ, AEON2 💲តម្លៃត្រឹមតែ: 115,000$ ▶️ទំហំផ្ទះ: 4m x 1…
$115,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 74 m²
Piso 4
Descubra una oportunidad de inversión de alto rendimiento en el corazón de Khan Sen Sok, Phn…
$250,000
Dejar una solicitud
Villa en Sangkat Khmuonh, Camboya
Villa
Sangkat Khmuonh, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 277 m²
Imagina vivir en un hogar que refleje verdadera sofisticación y estilo refinado. Esta villa …
$750,000
Dejar una solicitud
