Casas en Venta en Khan Toul Kork, Camboya

9 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 68 m²
Piso 3
Modern Link House para la venta – Prime Town Location, Perfect for Comfortable Living or Inv…
$260,000
Casa 9 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Casa 9 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 188 m²
Piso 3
Situado en la esquina de la calle 313 y la calle 606 en Sangkat Boeung Kak 2, Toul Kork, est…
$550,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1
Excelente oportunidad de inversión cerca de una escuela ocupada, ideal para un mini mart, pu…
$140,000
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 60 m²
Piso 2
Situado en la tranquila y residencial Boeung Salang Commune, este encantador hogar golpea el…
$130,000
Casa 5 habitaciones en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Piso 2
Una casa bien mantenida de dos plantas ahora está disponible para la venta en Tuek L'ak 2 , …
$800,000
Villa 7 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Área 500 m²
Piso 2
ដីនិងផ្ទះសម្រាប់លក់នៅក្រោយសាលាទួលគោក
$1,35M
Casa 6 habitaciones en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 64 m²
Piso 2
Tranquilo Residencial Casa en venta Cerca de Boeung Salang – Tranquilo, Conveniente y Confor…
$150,000
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 84 m²
Piso 25
Bien ubicado en el centro Boeung Salang, esta casa de enlace ofrece fácil acceso a mercados,…
$180,000
Villa en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
De Castle Noblesse – Elegancia moderna en Phnom PenhDe Castle Noblesse presenta una rara opo…
$285,000
