Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Dangkao
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Khan Dangkao, Camboya

villas
10
Casa Borrar
Eliminar
32 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 97 m²
វីឡាទោល ក្នុងបុរីចន្ទ័គីរី តម្លៃលក់: 360.000$ (ចរចា កាត់ប្លង់រឹង) ទំហំផ្ទះ: 10m x 21m ទំហំដី…
$360,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 184 m²
Piso 3
Villa doble en venta en Borey Chip Mong 60m - Vida de lujo espera! Descubra su casa de ensue…
$500,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 135 m²
Piso 3
Descubre tu casa de ensueño en el conveniente Borey Chankiri, Khan Dangkor. Esta exquisita c…
$155,000
Dejar una solicitud
OneOne
Casa 4 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 96 m²
Piso 3
Esta casa de tres pisos se encuentra en Borey Chip Mong 50m , una comunidad residencial mode…
$255,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 184 m²
Piso 3
Amplia Villa Twin en Prime Borey Chip Mong 60m - Familia lista! Bienvenido a su nueva casa e…
$530,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 173 m²
Piso 3
Esta villa premium de 4 dormitorios, 5 baños ofrece una experiencia de vida sofisticada en e…
$300,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 118 m²
Piso 2
🏡 Villa elegante en Prime Chip Mong 60m Ubicación! 🏡 Una oportunidad perfecta para poseer un…
$200,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Piso 3
Situado en la tranquila y segura Residencias La Palm , estas 3 casas enlazadas cada cuentan …
$88,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 84 m²
Piso 3
Esta casa de tres pisos se encuentra en Borey Chip Mong 50m , una comunidad residencial mode…
$168,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 84 m²
Piso 3
Esta casa de enlace de esquina ofrece una experiencia de vida refinada dentro de Borey Chip …
$260,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 231 m²
Piso 2
Explore esta excepcional villa de $275.000 situado en el corazón de Khan Dangkor , la zona d…
$275,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 92 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 188,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$188,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 299 m²
Piso 3
Situado dentro de un desarrollo residencial tranquilo y seguro en la parte sur de Phnom Penh…
$350,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Invierte en esta villa totalmente amueblada y disfruta de un rendimiento anual del 6%. Ideal…
$365,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2
Experimente el pináculo de lujo suburbano con esta exquisita casa de enlace de 3 pisos ubica…
$150,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 231 m²
Piso 2
Esta villa de 5 dormitorios premium en venta en Borey ML, Khan Dangkor , ofrece una oportuni…
$220,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 316 m²
Piso 3
Esta casa enlazada de extremo viene con terrenos extra laterales de 15m x 8m , proporcionand…
$180,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 231 m²
Piso 2
Situado en el sur de Phnom Penh, esta villa de 5 dormitorios en Borey ML es una opción desta…
$220,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Piso 3
Ofrecido por debajo del valor de mercado a sólo $80,000 , esta casa enlazada en La Palm Resi…
$80,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Spean Thmor, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Spean Thmor, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 90 m²
Piso 3
Esta moderna casa de 3 pisos ofrece estilo, comodidad y comodidad en un solo paquete. Con un…
$155,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 88 m²
Piso 3
Descubre la combinación perfecta de confort, comodidad y vida moderna en esta hermosa casa e…
$360,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 231 m²
Piso 2
Posee una espaciosa villa de 5 dormitorios, 6 baños en el corazón del distrito sur más rápid…
$220,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 135 m²
Piso 3
Situado dentro de la comunidad residencial bien planificada de Borey Chankiri, esta villa de…
$230,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 218 m²
Piso 3
💎 Premium Corner Twin Villa en venta en Borey Chip Mong 60m - Espacio Masivo & Privacidad! E…
$550,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 118 m²
Piso 3
Asequible LA Villa en Prime Borey Chip Mong 60m Ubicación! Aproveche esta oportunidad excepc…
$218,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 147 m²
Piso 3
Una villa gemela moderna está ahora disponible para la venta en Borey Chankiri, que ofrece u…
$380,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
Piso 3
Villa doble en venta en Borey Chip Mong 60m - Vida de lujo espera! Descubra su casa de ensue…
$470,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 74 m²
Piso 3
Una casa atractiva para la venta en el Borey Pipum seguro y bien planificado Thmey Kour Srov…
$115,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Piso 3
Esta hermosa casa enlazada en La Palm Residences ofrece comodidad y funcionalidad modernas p…
$97,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 322 m²
Piso 3
Esta esquina Queen Villa ofrece una experiencia de vida elevada dentro de Borey Chip Mong, u…
$550,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir