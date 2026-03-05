Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Khan Daun Penh, Camboya

Casa 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 48 m²
Piso 2
Esta es una rara oportunidad para adquirir una propiedad comercial altamente estratégica en …
$280,000
Casa 5 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 489 m²
Piso 2
Ubicado en una ubicación tranquila en Khan Daun Penh, esta encantadora casa de madera unifam…
$2,80M
Casa 5 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 82 m²
Piso 3
Esta casa E0-E2 está idealmente situada en la calle 184 , a pocos pasos del paseo de Riversi…
$720,000
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 2
Esta tienda de 2 pisos de alta potencia, con un precio de $580.000, está estratégicamente si…
$550,000
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 3
Situado en una zona privilegiada, de alta gama, esta propiedad es ideal para operaciones de …
$760,000
Casa 12 habitaciones en Sangkat Phsar Chas, Camboya
Casa 12 habitaciones
Sangkat Phsar Chas, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 117 m²
Piso 3
Una rara oportunidad de inversión se ha puesto a disposición a lo largo de la prestigiosa Ri…
$1,30M
Casa 4 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 68 m²
Piso 4
Aproveche una rara oportunidad de inversión en el corazón de la capital de Camboya con este …
$270,000
Villa 3 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Villa 3 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 980 m²
French Colonel Villa En Venta (Ubicación perfecta) a unos 250m del Monumento Independiente •…
$6,50M
Casa 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Piso 2
ដីនិងផ្ទះសម្រាប់លក់ នៅក្រោយពេទ្រកាល់ម៉ែត ល្អសម្រាប់រស់នៅ
$95,000
Casa 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1
Situado en la vibrante zona de Daun Penh, esta propiedad de 1 dormitorio, 1 baño ofrece enca…
$565,000
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Esta encantadora propiedad está cerca de la Universidad de Puthisastra y el Instituto histór…
$75,000
Casa 8 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 8 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 60 m²
Piso 3
Esta es una oportunidad excepcional para comprar una tienda comercial en el más buscado Khan…
$400,000
Casa 2 habitaciones en Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Este apartamento reformado de 85m2 está situado en la tercera planta en el corazón del CBD d…
$80,000
Dúplex en Khan Daun Penh, Camboya
Dúplex
Khan Daun Penh, Camboya
Área 60 m²
Time SQUARE 7 SHOWROOMLOBBY & DUPLEX✅Diseño exquisito✅Interior elegante✅Serie Premium✅VIP Ub…
$40,387
Villa en Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Camboya
Villa
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 194 m²
Villa de cuatro dormitorios en venta en Residence 90 – Srah Chork, Phnom PenhEsta lujosa vil…
$990,000
