Casas en Venta en Khan Chamkar Mon, Camboya

18 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 4
Una hermosa casa reformada ahora está disponible para la venta en el corazón de la zona del …
$480,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 96 m²
Piso 2
Esta propiedad bien diseñada ofrece un cómodo espacio habitable o de trabajo. Esta casa es i…
$330,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 65 m²
Piso 2
Esta espaciosa casa en la ubicación privilegiada de Tuol Tumpung 2 ofrece una fantástica opo…
$280,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 1
Tiendas en venta en Street 432 Esta es una oportunidad excelente para poseer un encantador e…
$550,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 172 m²
Piso 2
Esta casa comercial ahora está disponible para la venta en la zona vibrante de Sangkat Tuol …
$700,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1
Tiendas en venta en Street 488 Esta es una oportunidad excelente para poseer un encantador e…
$675,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 2
Strategic Corner Shophouse on Blvd Mao Sae Tung Esta es una oportunidad excepcional para pos…
$1,40M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 72 m²
Piso 2
Excepcional Shophouse en venta en Toul Tum Pung Market Aquí hay un listado de propiedades co…
$950,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 72 m²
Piso 2
Cozy Shophouse en venta en Street 454 Este encantador establecimiento de la calle 454 presen…
$320,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 131 m²
Piso 3
Esta casa ofrece un amplio diseño de 3 plantas en un tamaño de tierra de 4.5m x 29m y un tam…
$390,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 68 m²
Piso 2
Tiendas en venta en Street 418 Esta es una oportunidad excelente para poseer un encantador e…
$280,000
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 268 m²
Piso 2
Situado en la segura y prestigiosa Bassac Garden City, esta encantadora villa presenta una o…
$989,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 104 m²
Piso 3
Atractiva Corner Shophouse para la venta en la calle 454 / 123 Esta es una oportunidad excel…
$1,20M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 211 m²
Piso 2
Esta excepcional propiedad está estratégicamente situada en el prestigioso distrito de Khan …
$1,06M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 104 m²
Piso 4
Una rara oportunidad para poseer una casa de esquina en el área TPP1 (Tuol Tom Poung 1), uno…
$1,20M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 76 m²
Piso 2
Excelente tienda en venta en Street 155 Esta es una oportunidad excelente para tener un ampl…
$600,000
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 90 m²
Piso 2
Atractiva tienda en venta en calle 488 Esta es una oportunidad excelente para poseer un enca…
$480,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Piso 1
Shophouse on Mao Sae Tung Blvd for Commercial or Residential Use Este establecimiento bien u…
$2,00M
Dejar una solicitud
