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Restaurantes en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
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7 propiedades total found
Restaurante, cafetería 257 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 257 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 257 m²
Número de plantas 1
💎 EXCLUSIVA: Restaurante listo en VIP ZONE - 104.000 € BENEFIT + Delay! 💎Ofrecemos un restau…
$197,372
VAT
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Restaurante, cafetería 358 m² en Pomorie, Bulgaria
Restaurante, cafetería 358 m²
Pomorie, Bulgaria
Área 358 m²
Ofrecemos a la venta un restaurante parcialmente equipado y funcional en 2 niveles, en la pr…
$245,935
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Restaurante, cafetería 235 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 235 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 235 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos un amplio restaurante amueblado en el complejo Summer Dreams, en Sunny Beach Resor…
$345,288
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 187 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 187 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 187 m²
$421,235
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Restaurante equipado y desarrollado en la ciudad de Nessebar. en Nesebar, Bulgaria
Restaurante equipado y desarrollado en la ciudad de Nessebar.
Nesebar, Bulgaria
Área 149 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos un restaurante equipado y bien equipado a solo 100 metros del mar en la ciudad de …
$351,996
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Restaurante, cafetería 98 m² en Ravda, Bulgaria
Restaurante, cafetería 98 m²
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 3
Venta apartamento de tres dormitorios con vistas al mar en el complejo Melia 1, Ravda.La zon…
$79,010
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Restaurante, cafetería 590 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 590 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 590 m²
$421,856
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Tipos de propiedades en Provincia de Burgas

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