Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Provincia de Burgas
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

;
Nesebar
96
Sveti Vlas
109
Aheloy
13
Pomorie
10
Mostrar más
Hotel Borrar
Eliminar
296 propiedades total found
Hotel 140 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 140 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Descripción del objeto: La Villa Eva es un acogedor complejo residencial situado en la ciuda…
$346,272
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 130 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 130 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Sveti Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$225,389
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel en Ravda, Bulgaria
Hotel
Ravda, Bulgaria
Descripción del objeto: Hotel en venta en Ravda - Bulgarian Black Sea Coast Superficie cons…
$866,813
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Hotel 85 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 85 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$190,268
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 196 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Descripción del objeto: Pomorie es uno de los centros de salud y spa más conocidos de Bulgar…
$408,074
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 60 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial Sveti Nikola es un desarrollo acogedor en el…
$64,818
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 110 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 110 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Descripción del objeto: Manastira 2 es un exclusivo complejo residencial justo al lado del m…
$244,801
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 81 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 81 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Descripción del objeto: Un lugar ideal para vacaciones. Una comunidad cerrada para todos los…
$130,747
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 61 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 61 m²
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Descripción del objeto: Slaveykov es una de las zonas residenciales más populares y bien des…
$181,792
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 107 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 107 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Descripción del objeto: Sun Coast es un moderno complejo residencial situado en una de las z…
$161,866
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 90 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 90 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Barco Del Sol es un complejo residencial en estilo resort situado en…
$83,262
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 67 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 67 m²
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Slaveykov es uno de los barrios residenciales más modernos, mejor eq…
$200,402
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 60 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 60 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: Chateau Nessebar es un acogedor complejo residencial situado en una …
$112,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 72 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 72 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Descripción del objeto: Apartamento con 1 dormitorio en el complejo Green Fort, Sveti Vlas C…
$122,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 165 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Descripción del objeto: El Sunset Resort es un magnífico complejo de primera clase. Está sit…
$119,899
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 125 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 125 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Descripción del objeto: La Villa Florencia es un elegante y exclusivo complejo residencial s…
$411,365
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 155 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 155 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descripción del objeto: Almond Hill Villas es un complejo de villa acogedor y cerrado situad…
$225,945
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 780 m² en Primorsko, Bulgaria
Hotel 780 m²
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 780 m²
Piso 5/5
#26613082 Ofrecemos un hotel de 5 plantas en una ubicación tranquila y pintoresca en la cost…
$634,858
Dejar una solicitud
Hotel 55 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 55 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un luminoso apartamento de una habitación con vistas al…
$63,847
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 132 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 132 m²
Burgas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Descripción del objeto: Banevo es una zona residencial tranquila y verde en Burgas, situada …
$210,466
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 41 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 41 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descripción del objeto: Le presentamos el exclusivo nuevo complejo de desarrollo Sorento Sol…
$93,364
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 113 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 113 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Descripción del objeto: En el complejo Messambria Fort, situado justo al lado del mar en el …
$219,243
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 90 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 90 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Ipanema Beach es un complejo de lujo directamente en el mar en el co…
$219,632
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 21 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 21 m²
Nesebar, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Descripción del objeto: Sunny Beach es un destino turístico popular en el corazón del Mar Ne…
$42,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 39 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 39 m²
Nesebar, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Descripción del objeto: El Cascadas Family Resort es uno de los complejos residenciales más …
$90,388
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 92 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 92 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Descripción del objeto: 🏡 Apartamento de tres habitaciones (155 m2) con vistas al mar en Mid…
$125,678
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 40 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 40 m²
Nesebar, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Descripción del objeto: Sunny Beach es el resort turístico más grande y popular de Bulgaria …
$70,223
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 57 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 57 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Los complejos residenciales de Fort Noks se caracterizan por zonas r…
$105,819
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 82 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 82 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Descripción del objeto: Apartamento totalmente amueblado de 2 habitaciones en el Sunset Reso…
$97,004
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 59 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy es un moderno complejo residencial situado en una zon…
$88,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Provincia de Burgas

bienes raíces comerciales
restaurantes
oficinas
inversiones inmobiliarias
tiendas
Realting.com
Ir