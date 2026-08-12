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Oficinas en Venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
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6 propiedades total found
Oficina 42 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 42 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/6
Modern Office – Complejo Vigo Panorama, Nessebar Nos complace ofrecer a la venta una oficina…
$128,300
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Oficina 105 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Oficina 105 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 105 m²
Número de plantas 1
🏢 Inmobiliaria Comercial en la Santa Vas: Objeto Comercial PreparadoOfrecemos a la venta una…
$258,863
VAT
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Oficina 42 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 42 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 42 m²
Número de plantas 5
RESUMEN Una oficina en el barrio de Seagull: ¡El espacio perfecto para tu negocio en Sunny B…
$74,787
VAT
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
TekceTekce
Local comercial en el complejo Sunny Beach en Nesebar, Bulgaria
Local comercial en el complejo Sunny Beach
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un amplio local comercial en el complejo Sunny Beach. La propiedad tiene una su…
$117,901
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Oficina 20 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 20 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 20 m²
La oferta perfecta para iniciar su negocio o una inversión rentable en uno de los resorts má…
$46,690
VAT
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Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Oficina en el complejo Golden Dreams, Sunny Beach Resort en Nesebar, Bulgaria
Oficina en el complejo Golden Dreams, Sunny Beach Resort
Nesebar, Bulgaria
Área 60 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una amplia oficina sin muebles en el complejo Golden Dreams, Sunny Beach Resort.La…
$97,773
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