Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Vlorë
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Estudio

Alquile estudios por día en Condado de Vlorë, Albania

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 50 m²
Piso 5
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA 💶 Price: 250 Euro / Month 📐 Area: 50 m2 / Total …
$292
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir