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Estudio moderno en la Riviera albanesa para vacaciones en Vlora, con piscina y junto al mar Jónico en Radhime, Albania
Estudio moderno en la Riviera albanesa para vacaciones en Vlora, con piscina y junto al mar Jónico
Radhime, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 453 m²
Piso 5/5
El estudio Palm Cherry 505 en Vlorë tiene capacidad para 3 personas. El estudio es cómodo…
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Agencia
Albania Property Group
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