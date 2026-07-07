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Adosados con Jardín en Venta en Bashkia Vlore, Albania

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Casa privada en venta en Lungomare, Vlora, Riviera Albanesa. ¿Lungomare es tu zona favorita …
$320,058
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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