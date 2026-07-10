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Arrendamiento a largo plazo Salas de conferencias en Bashkia Vlore, Albania

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Sala de conferencias 128 m² en Bashkia Vlore, Albania
Sala de conferencias 128 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 128 m²
Espacio multifuncional para alquilar con una superficie de 128m2, situado en la planta baja …
$286
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Agencia
NEXT REAL ESTATE
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