Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Hotel

Arrendamiento a largo plazo hoteles en Southern Albania, Albania

Vlora
3
Hotel Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Hotel 600 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 600 m²
A modern and stylish hotel is for rent, built only in the last two years. Positioned in a ce…
$3,497
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Hotel 638 m² en Radhime, Albania
Hotel 638 m²
Radhime, Albania
Área 638 m²
Hotel for rent on the coast of Rradhima, Vlora, with a frontline position, an ideal opportun…
$4,838
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA 💰 ANNUAL RENTAL PRICE: 36,000 EURO (3000 Euro…
$42,273
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir