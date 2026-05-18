Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Terraza

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con terraza en Southern Albania, Albania

;
Orikum
20
Vlora
480
Qender Vlore
6
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 5/5
Apartamento2+1 en alquiler! El apartamento está organizado en: Sala de estar Cocina Dos dorm…
$582
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Southern Albania

áticos
estudios

Parámetros de las propiedades en Southern Albania, Albania

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Realting.com
Ir