  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Shkodër Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Shkoder Municipality, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Velipoje, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Velipoje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2
El apartamento está situado en la 2a planta de un edificio con ascensor junto al hotel Antal…
$449
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
