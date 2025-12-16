Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Shkoder Municipality, Albania

Apartamento 2 habitaciones en Velipoje, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Velipoje, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
1+1 y 2+1 apartamentos en venta en un nuevo complejo en construcción a 20 metros del mar con…
$186,998
Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
