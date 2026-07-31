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Estudios en venta en Qerret, Albania

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Estudio 1 habitación en Kcire, Albania
Estudio 1 habitación
Kcire, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Un apartamento estudio con vistas al mar está en venta en el barrio de Qerret. La superficie…
$53,506
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CACTUS | Real Estate
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 13
Studio Apartment — Layout A-005 (Tiktaalik Residence)Superficie total de apartamentos (Sip. …
$86,877
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Century 21 Eon
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Un apartamento estudio en el barrio Mali I Robit está a la venta en un nuevo edificio. Este …
$97,013
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TekceTekce
Estudio 2 habitaciones en Golem, Albania
Estudio 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3
✅ Precio: 53,015 Euro✅ Ubicación: Golem✅ Superficie total: 46.1m2✅ Superficie neta: 40.1m2✅ …
$61,915
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NEXT REAL ESTATE
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$66,117
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