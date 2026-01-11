Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Qender Vlore, Albania

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Babice e Madhe, Albania
Villa
Babice e Madhe, Albania
Área 200 m²
Piso 2/2
Discover the beauty of the Albanian city of in this beautiful 2-storey villa, perfect for th…
$149,140
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
Área 210 m²
Número de plantas 2
✅ Precio: 180.000 Euros✅ Ubicación: Detrás del castillo de Kanine, Vlore✅ Superficie de cons…
$211,398
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir