Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Northern Albania
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Producción

Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Northern Albania, Albania

Bashkia Durres
6
Producción Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Producción 650 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 650 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 650 m²
Piso 1/1
The shed is located in Portoromano on the main road very close to the Commercial Port, has a…
$2,950
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 500 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Piso 2/2
Kapanoni se encuentra en Xhafzotaj en la carretera principal, cerca de Brune. Tiene 500 m2 d…
$1,062
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 825 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 825 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 825 m²
Piso 2/2
Almacén/industrial para alquilar con una superficie total de 825 m2, situado en la zona de S…
$1,765
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 2 500 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 2 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 500 m²
Piso 2/4
The warehouse is located on the 2nd floor of a business building in the Shkozet area, Durres…
$7,374
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 225 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 225 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
La barbería se encuentra detrás del Estadio en Durres. La propiedad tiene una superficie int…
$708
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 900 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 900 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Piso 1/2
Warehouse or store with an area of 900m2 is for rent in the Shkozet area near the Vehicle In…
$1,770
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 1 500 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 1 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 500 m²
Piso 1/1
El almacén está situado en Spitalle, a unos 200 metros de la Universidad "Aleksander Moisiu"…
$5,310
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 120 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 120 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/1
El almacén está situado en la planta baja, junto a la carretera principal en Shkozet, a solo…
$412
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 5 000 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 5 000 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 5 000 m²
El almacén se encuentra a 70m de la carretera principal Fllake Sector y a una distancia de 4…
$11,799
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 800 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
El almacén está situado en Pjeze, al lado de la carretera principal en Durres. Tiene una sup…
$2,950
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir