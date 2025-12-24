Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Bashkia Durres, Albania

4 propiedades total found
Producción 825 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 825 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 825 m²
Piso 2/2
Almacén/industrial para alquilar con una superficie total de 825 m2, situado en la zona de S…
$1,765
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 225 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 225 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
La barbería se encuentra detrás del Estadio en Durres. La propiedad tiene una superficie int…
$708
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 120 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 120 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/1
El almacén está situado en la planta baja, junto a la carretera principal en Shkozet, a solo…
$412
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 800 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
El almacén está situado en Pjeze, al lado de la carretera principal en Durres. Tiene una sup…
$2,950
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
