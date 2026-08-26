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Propiedades residenciales en venta en Njesia Administrative Nr 2, Albania

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apartamentos
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Casa en Kamez Municipality, Albania
Casa
Kamez Municipality, Albania
$525
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Apartamento en Kamez Municipality, Albania
Apartamento
Kamez Municipality, Albania
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Apartamento 3 habitaciones en Kamez Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se venden apartamentos en un edificio en construcción. La finalización de la obra está previ…
$117 162
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 2 habitaciones en Kamez Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 8/8
$99 676
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Apartamento en Kamez Municipality, Albania
Apartamento
Kamez Municipality, Albania
Situado en una de las zonas más dinámicas de desarrollo en Tirana, en la curva Kamza, esta n…
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Apartamento 2 habitaciones en Kamez Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Se venden apartamentos en un edificio en construcción. La finalización de la obra está previ…
$93 729
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