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Apartamentos en venta en Condado de Lezhë, Albania

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Lezhe Municipality
65
Shengjin
63
Bashkia Mirdite
7
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73 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 7/11
Apartamento 1+1 en Kun-Shangin en venta!En la zona de Kune-Shang, ofrecemos apartamento 1+1 …
$114,428
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6
El apartamento está situado en el sexto piso de un nuevo edificio con ascensor y la segunda …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 11/11
The apartment is located in one of the new buildings on the beach of Shengjin. On the 11th …
$137,436
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 2/6
El apartamento está situado en la segunda planta residencial, con una superficie neta de 71.…
$116,607
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Century 21 Oksford
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Apartamento 2 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
🏡 #VENTA Apartamento 1+1 junto al mar en Shëngjin | Albania 🏖 Se ofrece un apartamento en…
$123,095
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Grinchenko Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 8/12
APARTAMENTO 1+1 DE VENTA CON VISTA Un apartamento 1+1 con una maravillosa vista al mar se o…
$107,745
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Apartamento 1 habitacion en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 1 habitacion
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/10
El apartamento está situado en la segunda planta residencial, con una superficie neta de 62.…
$136,882
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 3/5
El apartamento está situado en la tercera planta de un nuevo edificio de apartamentos, que e…
$92,460
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Ático Ático 5 habitaciones en Fan, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 253 m²
Piso 7/7
El apartamento está situado en la séptima planta residencial, con una superficie neta de 142…
$390,716
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 5
A 1+1 con balcón apartamento está en venta en Shengjin dentro del Hotel Wilson. Situado en u…
$97,682
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Apartamento 3 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
🏡 #VENTA apartamento 2+1 | Shëngjin, Albania | 100 m del mar   Amplio apartamento en S…
$183,817
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Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 6
Un 2+1 con dos balcones y un apartamento con vistas al mar está en venta en Shengjin. Se enc…
$183,871
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Gryke lume, Albania
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Gryke lume, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 5
Un apartamento de dos pisos 1+1 con vistas al mar está en venta en Shengjin, a solo 50 metro…
$163,211
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Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5
Un apartamento estudio con balcón está en venta en Shengjin a 20 metros de la playa. Situado…
$74,187
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
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Ático Ático 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJINEl apartamento está situado en la déci…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 10/12
El apartamento está situado en la décima planta de un nuevo edificio de 12 pisos con ascenso…
$124,202
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Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 5/5
Un lujoso apartamento 2+1 con balcón se encuentra en venta en Shengjin, situado en la planta…
$189,502
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 11
Un apartamento de 1+1 con balcón está en venta en Shengjin, Rana e Hedhun. Se encuentra en l…
$148,373
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
🏡 #VENTA Apartamento junto al mar en Shëngjin | Albania   Se ofrece un apartamento …
$99,646
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Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 4/12
APARTMENT 1+1+ TERRACE FOR SALE IN SHENGJIN Nuevo Complejo Residencial – Calidad Puedes sent…
$134,554
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Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
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Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5
Un apartamento 1+1 está en venta en Shengjin, a 50 metros de la playa. El apartamento cuenta…
$150,462
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Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un apartamento de 1+1 en Shengjin, a 50 metros de la playa, está en venta. Cuenta con balcón…
$104,143
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Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 7/10
PARA VENTA 2+1 CON SEA VIEW, SHENGJIN El apartamento está situado en la séptima planta resid…
$141,191
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1
A 1+1 con balcón apartamento está en venta en Shengjin. Se encuentra en un nuevo edificio de…
$104,868
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Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 7/7
PARA VENTA 2+1 CON SEA VIEW, SHENGJIN120,500 €El apartamento está situado en la 7a planta re…
$140,247
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Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 5
Un apartamento de dos pisos 1+1 con vistas al mar está en venta en Shengjin, a solo 50 metro…
$170,744
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Ático Ático 5 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJIN El apartamento está situado en la déc…
$355,814
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Tipos de propiedades en Condado de Lezhë

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Condado de Lezhë, Albania

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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