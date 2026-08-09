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Villas con Terraza en venta en Bashkia Kavaje, Albania

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Villa 3 habitaciones en Golem, Albania
Villa 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 252 m²
Número de plantas 2
Construcción de una moderna casa de dos plantas con aparcamiento privado, 3 cómodos dormitor…
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CACTUS | Real Estate
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Kavaje, Albania

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