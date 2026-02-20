Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo hoteles en Bashkia Kavaje, Albania

Hotel 170 m² en Golem, Albania
Hotel 170 m²
Golem, Albania
Habitaciones 38
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 170 m²
Piso 1/5
El hotel está situado en una carretera secundaria en Golem, Durres. La propiedad tiene una s…
$20,085
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
