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Univers City en Kamez Municipality, Albania
Univers City
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 8/10
Se alquila apartamento 2+1 con dos balcones en el complejo residencial Univers City, cerca d…
$35
por noche
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