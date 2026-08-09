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Arrendamiento a largo plazo almacenes en Kamez Municipality, Albania

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Almacén 9 000 m² en Kamez Municipality, Albania
Almacén 9 000 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 9 000 m²
Número de plantas 5
Medio ambiente industrial para BathraSe ofrecen dos edificios industriales situados en la zo…
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Investment Realty Group
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