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Arrendamiento a largo plazo Salas de conferencias en Kamez Municipality, Albania

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Sala de conferencias 9 000 m² en Kamez Municipality, Albania
Sala de conferencias 9 000 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 9 000 m²
Número de plantas 5
🏭 Espacio industrial para alquiler – BathoreSe ofrecen dos edificios industriales para alqui…
$21,140
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Agencia
Investment Realty Group
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