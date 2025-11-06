Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Kamëz Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kamez Municipality, Albania

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Edificio rentable 520 m² en Kamez Municipality, Albania
Edificio rentable 520 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 520 m²
Se alquila una propiedad construida con fines empresariales con gran volumen de construcción…
$4,094
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Propiedad comercial 140 m² en Paskuqan, Albania
Propiedad comercial 140 m²
Paskuqan, Albania
Área 140 m²
Se ofrece un espacio adecuado para oficinas u otras actividades empresariales en alquiler en…
$934
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Realting.com
Ir