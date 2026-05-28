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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Kamez Municipality, Albania

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Apartamento 3 habitaciones en Kamez Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 4/11
Se alquila apartamento en el complejo Nobis, junto al lago de Tiranne. El apartamento tiene …
$2,910
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Investment Realty Group
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Apartamento 3 habitaciones en Kamez Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 6/7
2+1 apartamento en alquiler en Color Splash, situado en el sexto piso de un edificio moderno…
$583
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