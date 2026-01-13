Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Elbasan Municipality, Albania

Apartamento 3 habitaciones en Elbasan Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Elbasan Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/8
This wonderful 2+1 apartment is located in a new and quality complex that is being built nea…
$125,968
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Elbasan Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Elbasan Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/12
In the Arena complex, near the Elbasan stadium, we offer an apartment for sale. This 1+1 apa…
$75,814
Dejar una solicitud
