  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Durrës
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Hotel

Arrendamiento a largo plazo hoteles en Condado de Durrës, Albania

Hotel 170 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 170 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 38
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 170 m²
Piso 1/5
El hotel está situado en una carretera secundaria en Golem, Durres. La propiedad tiene una s…
$19,886
por mes
