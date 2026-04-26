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Propiedades residenciales en venta en Delvine, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Vllahat, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Vllahat, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/4
El apartamento está situado en el cuarto piso de un edificio de 4 pisos en Delvine, Sarandë.…
$73,450
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
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