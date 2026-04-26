Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Delvine
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Delvine, Albania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Vllahat, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Vllahat, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/4
El apartamento está situado en el cuarto piso de un edificio de 4 pisos en Delvine, Sarandë.…
$73,450
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir