  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Producción

Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Central Albania, Albania

4 propiedades total found
Producción 825 m² en Golem, Albania
Producción 825 m²
Golem, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 825 m²
Piso 2/2
Almacén/industrial para alquilar con una superficie total de 825 m2, situado en la zona de S…
$1,772
por mes
Producción 650 m² en Ndroq, Albania
Producción 650 m²
Ndroq, Albania
Área 650 m²
Piso 1/1
El cobertizo se encuentra en Portoromano en la carretera principal muy cerca del Puerto Come…
$2,954
por mes
Producción 350 m² en Marqinet 1, Albania
Producción 350 m²
Marqinet 1, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
La tienda está ubicada por la carretera principal en la autopista Tirana-Durres. La propieda…
$1,418
por mes
