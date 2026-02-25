Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow con Jardín en venta en Albania

Bashkia Vlore
Qender Vlore
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Babice e Madhe, Albania
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Babice e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 592 m²
Número de plantas 1
Casa tipo bungalow con patio privado y vistas al mar en venta en Babice e madhe, Vlore, Alba…
$139,685
Parámetros de las propiedades en Albania

