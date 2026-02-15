Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Bashkia Vore, Albania

Casa 3 habitaciones en Marqinet 1, Albania
Casa 3 habitaciones
Marqinet 1, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
La casa de una sola planta se encuentra en la zona de Vrrine, que tiene acceso a la carreter…
$437,137
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Casa 6 habitaciones en Preze, Albania
Casa 6 habitaciones
Preze, Albania
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 2
Casa: 310 m² (cada planta 155 m²), parcela: 500 m² Se requiere una renovación cosmética.
$204,114
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
