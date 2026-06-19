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Villas en venta en Bashkia Ura Vajgurore, Albania

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Villa 6 habitaciones en Bashkia Ura Vajgurore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Ura Vajgurore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 419 m²
🏡 ULTRA LUXURY VILLA PARA VENTA – DONOFROS, BERAT 🏡En venta en una de las zonas más tranquil…
$1,21M
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