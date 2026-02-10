Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Shijak
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Bashkia Shijak, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Gjepalaj, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Gjepalaj, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2
La villa está bien mantenida, situada en un barrio tranquilo y familiar en la zona de Këneta…
$414
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
