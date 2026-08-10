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Propiedades residenciales en venta en Bashkia Selenice, Albania

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casas independientes
5
7 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kote, Albania
Casa 3 habitaciones
Kote, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
🔑🏘 POR VENTA PRIVADA CASA + LAND EN KOTOU, VLORA.💸 Precio: 65.000 Euro/Total📍 Ubicación: Kot…
$75,105
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Casa 5 habitaciones en Armen, Albania
Casa 5 habitaciones
Armen, Albania
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
2 CARES EN ARMEN, VLORA.Precio: 85.000 EuroMod Road LocationInterfaz Trualli: 900 m2 + 900 m…
$99,206
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DES Real Estate
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Apartamento en Shkoze, Albania
Apartamento
Shkoze, Albania
Área 54 m²
Piso 5/8
Uno más uno.El apartamento tipología 1+1 se vende en Shkoze en Forest Residence,Un complejo …
$91,506
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Investment Realty Group
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TekceTekce
Apartamento en Shkoze, Albania
Apartamento
Shkoze, Albania
Área 140 m²
Piso 5/8
APARTAMENTO 3+1+2 PRESUPUESTO RESIDENCIA!El apartamento de tipología 3+1+2 se vende en Shkoz…
$228,766
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Investment Realty Group
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Casa 3 habitaciones en Kote, Albania
Casa 3 habitaciones
Kote, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
La propiedad tiene una superficie de 350m2 y una superficie de construcción de 94m2. La casa…
$76,338
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NEXT REAL ESTATE
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Casa 4 habitaciones en Kote, Albania
Casa 4 habitaciones
Kote, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
🔑🏡 PRIVATE HOUSE + LAND FOR SALE IN KOTOU, VLORA💰 Precio: 75.000 Euro / Total📍 Ubicación: Ko…
$86,379
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DES Real Estate
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Casa 4 habitaciones en Selenice, Albania
Casa 4 habitaciones
Selenice, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Número de plantas 1
🏡🌄 PRIVATE HOUSE + LAND FOR SALE IN SELENICIO, VLORY💶 Precio: 80.000 Euro/Total📍 Ubicación: …
$93,550
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